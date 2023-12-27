Гутцайт уважає важливою участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт уважає за важливе, щоб українські спортсмени були представлені на Олімпійських іграх у Парижі (Франція).

"Олімпійські ігри - це найпотужніший, найсерйозніший і найважливіший форум спортсменів у світі. Звісно, я вважаю, що необхідно, щоб там був наш прапор, і він там буде, тому що це дуже важливо, щоб світ знову побачив, що ми є", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що згодом рішення про участь чи неучасть України в Олімпіаді в Парижі буде ухвалено, а на сьогодні створюються всі умови, щоб спортсмени тренувалися, а також отримували олімпійські ліцензії.

За словами Гутцайта, раніше на Олімпійських іграх Росія була представлена 300-350 спортсменами, але зараз, якщо їх допустять під нейтральним прапором, їх буде лише 50-80 осіб.

Голова НОК повідомив, що з ініціативи міжнародних федерацій росіян не допускатимуть на Олімпіаді на легкоатлетичні змагання, турніри в кінному спорті, бадмінтоні.

Як повідомлялося, 21 грудня в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Україна визначиться пізніше з участю українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі.