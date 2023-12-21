Україна вирішить пізніше питання з участю українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі - в.о. міністра спорту

В.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявляє, що Україна визначиться пізніше з участю українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі (Франція).

"Сьогодні погляд усього світу спрямований на Україну, всі чекають, яким буде рішення України. Вся спортивна спільнота розуміє, що це рішення ухвалюватимуть із холодною головою і виключно в інтересах нашої країни", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами Бідного, Україна продовжить боротися за усунення російських і білоруських спортсменів від міжнародного спортивного руху.

"Ми продовжуватимемо боротися далі й ухвалюватимемо рішення пізніше", - наголосив глава відомства.

На його думку, бойкот є дуже простим рішенням, яке лежить на поверхні, але Україна намагатиметься зробити все, щоб бути представленою на Олімпіаді.