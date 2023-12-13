Мінспорту розробило порядок узгодження та проведення спортивних змагань з глядачами

Міністерство молоді та спорту України розробило додаткові заходи щодо допуску глядачів на трибуни спортивних змагань із дотриманням умов безпеки, повідомляє пресслужба відомства в середу.

"Пропоновані заходи допоможуть усім учасникам почуватися безпечніше та насолоджуватися енергією змагань. Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно з безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри й на концерти", - сказав в. о. міністра спорту Матвій Бідний.

Згідно з порядком проведення спортивних змагань, попередній огляд місця, на якому відбуватимуться змагання, здійснюватиме робоча група, до якої входитимуть представники спортивної федерації, керівництво спортивної споруди, представники структурного підрозділу молоді та спорту обласної військової адміністрації із залученням Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Робоча група проводитиме попередній огляд захисної споруди, що може бути використана як укриття, на можливість розміщення всіх учасників змагань. Вона має бути розташована на відстані не більше ніж 500 метрів від місця проведення заходу з урахуванням часу евакуації до 10 хвилин пішим кроком та з урахуванням умов пересування осіб з інвалідністю. Також робоча група визначатиме кількість осіб, яких зможе прийняти найпростіше укриття або захисна споруда, з урахуванням кількості спортсменів, тренерів, суддів та фахівців, які залучені до участі в змаганнях, адміністративного персоналу та передбачуваної чисельності глядачів.

"За результатами огляду буде складено відповідний акт, у якому зазначено адресу та орієнтовну кількість осіб, яких може вмістити укриття або споруда, орієнтовну відстань до укриття", - ідеться в повідомленні.

Передбачається, що керівництво спортивної споруди має розробити план дій на випадок оголошення повітряної тривоги, зокрема відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам з урахуванням умов безперешкодного доступу до укриття осіб з інвалідністю. У плані дій мають бути викладені поетапні дії та заходи, яких слід вжити за цих обставин. Зокрема, схеми шляхів евакуації має бути розміщено в усіх доступних місцях спортивної споруди.

"Спортсмени, тренери, судді та інші фахівці, залучені до проведення змагань, в обов'язковому порядку мають пройти інструктаж і завізувати ознайомчу форму (додаток), що є невід'ємною складовою заявки на змагання", - наголосили в Мінспорту.