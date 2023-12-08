Спорт

20:22 08.12.2023

Питання участі України в ОІ-2024 у Парижі буде вирішено після консультацій з українською спортивною спільнотою та керівництвом країни

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Питання участі України в ОІ-2024 у Парижі буде вирішено після консультацій з українською спортивною спільнотою та керівництвом країни

Міністерство молоді та спорту України у зв'язку з рішенням МОК озвучить позицію щодо участі українських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року після консультацій з українською спортивною спільнотою і вищим політичним керівництвом країни.

"Рішення Виконкому МОК дозволити російським і білоруським спортсменам ховатися за фейковою нейтральністю - безвідповідальне", - написав у фейсбуці в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

За його словами, лише днями президент МОК Томас Бах "анонсував, що відповідне рішення МОК ухвалюватиметься лише в березні наступного року".

"Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам і олімпійському комітету, що у російських спортсменів такі самі паспорти, що й в окупантів, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерть українців. Під час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність за часів, коли в Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової та одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність і мовчазне потурання вбивцям", - наголосив в.о. міністра.

"Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету... Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення згодом, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", - написав Бідний.

Раніше Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила рішення допустити індивідуальних нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

 

 

Теги: #рф #мок #позиція #мінмолодьспорт

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