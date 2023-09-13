У третій день "Ігор Нескорених-2023" українська збірна завоювала 11 медалей - Мінветеранів

У третій день "Ігор Нескорених-2023" (Invictus Games Düsseldorf 2023) українська національна збірна завоювала 11 медалей, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінветеранів, за підсумками третього дня спортивних змагань національна збірна України поповнила свій залік чотирма золотими та сімома срібними медалями.

Зокрема Володимир Товкис у веслуванні на тренажерах на чотири хвилини в категорії IR3 виборов свою другу медаль і першу - золоту, у веслуванні на тренажерах у категорії IR2 Назар Вознюк посів перше місце та виборов золоту медаль, а Микола Заріцький посів перше місце в категорії IR5 та виборов своє друге золото.

У веслуванні на тренажерах Юлія Шевчук у категорії IR5 серед жінок посіла друге місце та виборола свою першу медаль, Іван Молдун у веслуванні на тренажерах на одну хвилину в категорії IR2 став срібним призером, Володимир Товкис та Олег Должок вибороли "золото" та "срібло" в категорії IR3.

Окрім того, у веслуванні на тренажерах на одну хвилину в категорії IR5 Микола Заріцький завоював "срібло", у веслуванні на тренажерах на одну хвилину в категорії IR5 серед жінок Юля Шевчук виборола свою другу срібну медаль.

Серед іншого, Назар Вознюк у веслуванні на тренажерах на одну хвилину в категорії IR4 виборов срібну медаль, а у веслуванні на одну хвилину у відкритій категорії IR6 Макс Дмитраш завоював своє друге "срібло".

Як повідомлялося, у перший день "Ігор Нескорених-2023" українська нацзбірна завоювала шість медалей, у другий - чотири.