У другий день "Ігор Нескорених-2023" українська збірна здобула чотири медалі - Мінветеранів

У другий день "Ігор Нескорених-2023" (Invictus Games Düsseldorf 2023) українська національна збірна виборола чотири медалі, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Мінветеранів, Володимир Гера виборов срібло в категорії IF7 у метанні диска, Микола Заріцький посів перше місце зі штовхання ядра в категорії IF1, Віталій Бородавка фінішував третім у забігу на 100 м у категорії IT7, Максим Дмитраш виборов срібну медаль у категорії IJ5 зі стрибків у довжину, Олександр Маковей у категорії IF8 у метанні диска завершив змагання шостим.

Як повідомлялося, у перший день "Ігор Нескорених-2023" українська нацзбірна здобула шість медалей.