Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, що російський прапор не може перебувати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, водночас рішення щодо присутності на змаганнях російських спортсменів під нейтральним прапором, за його словами, має ухвалювати Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

"Очевидно, що на Паризьких іграх не може бути російського прапора, я думаю, є консенсус... Немає місця Росії як країні в той час, коли вона скоювала воєнні злочини, коли вона депортувала дітей", - сказав Макрон в інтерв'ю французькому спортивному виданню L'Equipe.

За його словами, МОК має ухвалити рішення, яке буде справедливим і зрозумілим українцям.

"Реальне питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, полягає в тому, яке місце надати цим російським спортсменам, які часом готувалися все життя і теж можуть стати жертвами цього режиму", - сказав Макрон.

Водночас президент Франції назвав "справжнім питанням" те, як відрізнити російських спортсменів, які є співучасниками, від тих, хто є жертвами режиму.

Відповідаючи на запитання про можливу присутність російських спортсменів у Парижі, які виступають у нейтральному статусі, Макрон сказав, що повністю довіряє в цьому питанні президенту МОК Томасу Баху. "Я сподіваюся, що це рішення совісті олімпійського світу. Не держава, яка приймає, має вирішувати, що має робити Міжнародний олімпійський комітет", - сказав глава держави.