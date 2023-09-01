МОК не допустив спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Азійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (ОРА) не допустили до участі в Азійських іграх, що розпочнуться 23 вересня, спортсменів із Росії та Білорусі, повідомляє газета The Indian Express.

"Концепція участі спортсменів із російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх 2023 року розглядалася в межах обговорення на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин", - повідомили в МОК The Indian Express.

У виданні зазначають, що "незрозуміло, чи будуть російські спортсмени недопущені до участі лише в Азійських іграх або у всіх континентальних олімпійських відбіркових змаганнях".