Спорт

21:12 01.09.2023

МОК не допустив спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Азійських іграх

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МОК не допустив спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Азійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (ОРА) не допустили до участі в Азійських іграх, що розпочнуться 23 вересня, спортсменів із Росії та Білорусі, повідомляє газета The Indian Express.

"Концепція участі спортсменів із російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх 2023 року розглядалася в межах обговорення на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин", - повідомили в МОК The Indian Express.

У виданні зазначають, що "незрозуміло, чи будуть російські спортсмени недопущені до участі лише в Азійських іграх або у всіх континентальних олімпійських відбіркових змаганнях".

 

 

 

Теги: #рф #спортсмени #заборона #білорусь

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