Спорт

17:00 31.08.2023

Тендер на проведення капремонту будівель "Льодового стадіону" і тенісних кортів було оголошено помилково і скасовано - директор

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Тендер на проведення капремонту будівель "Льодового стадіону" і тенісних кортів було оголошено помилково і скасовано - директор

Директор державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база "Льодовий стадіон" (Київ) Павло Андрєєвський заявляє, що тендер на проведення капітального ремонту будівель і тенісних кортів було оголошено помилково, його скасовано.

"Щодо тендера, який оголосило ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон" на проведення капітального ремонту будівель і тенісних кортів. Цей тендер було оголошено помилково й скасовано того самого дня, протягом двох годин з моменту оголошення. Бюджетні кошти на цей тендер не використано. Відповідне повідомлення про скасування одразу ж опубліковано на майданчику prozorro.gov.ua", - йдеться в заяві директора "Льодового стадіону", яку передано агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, капітальний ремонт тенісних кортів розпочато 2018 року, і на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну об'єкт був готовий майже на 60%.

Водночас у 2022 році оновили державні будівельні норми, які вимагають обов'язкового будівництва на спортивних об'єктах укриттів, через що було скориговано проєктно-кошторисну документацію.

"Ми здійснюємо внутрішню перевірку, чому було оголошено недоречний тендер. Також ми проведемо необхідну роботу з уповноваженою особою із закупівель, щоб подібних випадків у подальшому не траплялося", - ідеться в заяві.

Андрєєвський наголосив, що головним пріоритетом державних витрат під час війни є майбутня перемога, після якої країна зосередиться на відбудові.

 

 

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито в Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр, у зв'язку з чим оголосили тендер на ремонт будівель і тенісних кортів майже на 308 млн грн.

Теги: #спорт #тендер #ремонт #скасування

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