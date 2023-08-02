Спорт

17:24 02.08.2023

Суд знову відсторонив Павелка від посади президента УАФ - адвокати

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Суд знову відсторонив Павелка від посади президента УАФ - адвокати

Шевченківський районний суд Львова в середу усунув Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу (УАФ) на термін до 2 жовтня включно, повідомляє УАФ.

"Офіційно. Заява адвокатів УАФ. Сьогодні, 2 серпня, Шевченківський районний суд м. Львів ухвалив чергове незаконне рішення про відсторонення президента УАФ Андрія Павелка від посади", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці УАФ у фейсбуці.

Як повідомляється, "рішення суду буде оскаржено. Наразі немає жодних законних підстав для застосування до Андрія Павелка такого запобіжного заходу, як відсторонення. Надто, що цей самий суд на початку липня відмовився продовжувати дію рішення про відсторонення, ухваленого до цього іншим судом".

Як повідомлялося, Павелко і генсек УАФ Юрій Запісоцький є фігурантами справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Влітку обох фігурантів відправили в СІЗО.

 

Теги: #суд #павелко #уаф

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