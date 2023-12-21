Спорт

13:31 21.12.2023

УАФ застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів УПЛ

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УАФ застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів УПЛ

Українська асоціація футболу (УАФ) застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів Української прем'єр-ліги (УПЛ).

"За зверненням уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів 15-го туру Української прем’єр-ліги", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена з посиланням на лист УАФ.

В Асоціації також повідомили, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучіано Лучі застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах та вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.

 

Теги: #мова #санкції #упл #уаф

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