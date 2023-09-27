Спорт

10:33 27.09.2023

УАФ засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії

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УАФ засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила рішення Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії.

"УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій. УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску", - йдеться в повідомленні пресслужби асоціації.

В УАФ вважають, що ухвалення таких рішень щодо поступового повернення команд із Росії до участі в змаганнях у розпал воєнних дій, які вона веде проти України, є безпідставним і таким, що схвалює російську агресивну політику.

"Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях", - ідеться в повідомленні.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення повернути цього сезону до участі в турнірах УЄФА російські команди, що складаються з неповнолітніх футболістів. З огляду на це виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке дало б змогу відновити в правах російські команди U-17 (і дівчат, і юнаків) навіть у тому разі, якщо жеребкування вже відбулося. Усі матчі російських команд мають відбуватися без прапора країни, гімну, національної ігрової форми і не на території Росії.

Теги: #футбол #уєфа #уаф

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