Спорт

14:07 25.01.2024

Андрія Шевченка обрано президентом Української асоціації футболу

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Футболіста і тренера Андрія Шевченка обрано президентом Української асоціації футболу (УАФ) на XXVI Конгресі УАФ у четвер.

Як повідомляють на сайті Асоціації, за Шевченка віддали голоси 93 делегати Конгресу з 94. Сам Шевченко, який також є делегатом Конгресу, участі в голосуванні не брав.

Шевченко, 1976 р.н., Заслужений майстер спорту України (2003 р.), Герой України (2004 р.), кавалер орденів "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня і князя Ярослава Мудрого V ступеня. П'ятиразовий чемпіон України з футболу, чемпіон Італії з футболу. У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. Володар "Золотого м'яча" (2004 р.) - призу, який вручають найкращому футболісту Європи. Протягом 2016-2021 років - головний тренер національної збірної України, яка під його керівництвом пробилася на Євро-2020, де увійшла до вісімки найкращих команд.

Після повномасштабного вторгнення РФ Шевченко став першим послом платформи UNITED24.

Як повідомлялося, колишній президент УАФ Андрій Павелко, який очолював Асоціацію з 2015 року, наразі перебуває в СІЗО, а раніше його усунули з посади президента УАФ. Він разом із генсеком УАФ Юрієм Запісоцьким є фігурантом справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів.

Теги: #президент #шевченко #уаф

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