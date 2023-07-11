Суд не продовжив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ

Шевченківський районний суд Львова не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу (УАФ), повідомила асоціація.

"Суд не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ. Про це пресслужбі (УАФ -ІФ-У) повідомили адвокати асоціації. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський суд міста Львова", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті УАФ у вівторок.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Львова 16 червня змінив запобіжний захід президенту УАФ Павелку у справі про розкрадання коштів і заарештував його на 60 діб. У листопаді 2022 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обрання Павелку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 9 млн 880 тис. грн.

Кримінальне провадження про розкрадання коштів понад три роки розслідувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ), потім його було передано поліції. Йдеться про можливу корупцію під час будівництва футбольних полів, яке НАБУ розслідувало у 2018 році.

У межах розслідування Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомлено про підозри за статтею про розкрадання коштів.