Спорт

14:50 18.06.2023

ПАРЄ планує розглянути питання ухвалення резолюції про відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від Олімпійських ігор

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ПАРЄ планує розглянути питання ухвалення резолюції про відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від Олімпійських ігор

Парламентська Асамблея Ради Європи планує провести дебати і розглянути питання про ухвалення резолюції щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Прибула до Страсбурга на червневу пленарну сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи! Маємо серйозне завдання – проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці в неділю.

Депутат нагадала, що попередній драфт резолюції "вже наповнений сильними формулюваннями", а тому, ймовірно, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) отримає рекомендацію ПАРЄ щодо недопуску російських і білоруських спортсменів.

Водночас на полях ПАРЄ, за її словами, відбудеться side-event, присвячений українським військовополоненим і пошуку шляхів підтримки їхнього звільнення.

Теги: #парє #олімпійські_ігри

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