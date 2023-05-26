Спортивно-реабілітаційний комплекс "Колос" для людей з інвалідністю відновлено за допомогою ЄІБ та ПРООН у Решетилівці на Полтавщині

У м.Решетилівка Полтавської області відновили спортивно-реабілітаційний комплекс "Колос" для людей з інвалідністю, вартість реконструкції становила EUR1,1 млн, повідомило Мінвідновлення.

"Відкриття комплексу, що враховує всі вимоги інклюзивності, надасть змогу сотням українців отримати необхідні реабілітаційні послуги та реалізувати себе у спортивній площині. Дякую партнерам з ЄІБ, ПРООН, місцевій владі за ефективну співпрацю щодо реалізації цього проєкту", - сказав віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, якого цитує пресслужба відомства.

При цьому він наголосив, що впровадження та дотримання стандартів безбар'єрності - один із базових принципів відновлення України. "Уже до 2024 року ми плануємо, що всі 100% об'єктів відновленої інфраструктури будуть безбар'єрними", - зазначив глава Мінвідновлення.

Згідно з пресрелізом, центр "Колос" зможе надавати реабілітаційні послуги більш ніж 300 дітям і молоді з порушеннями зору, слуху, фізичного та ментального розвитку, опорно-рухового апарату. Також передбачається, що на базі комплексу відбуватиметься підготовка спортсменів, які зможуть увійти до паралімпійської та дефлімпійської збірних України.

Будівлю відремонтовано в рамках фінансової угоди "Надзвичайна кредитна програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" - рамкова кредитна угода між Україною та ЄІБ, що передбачає виділення місцевим органам влади EUR200 млн для відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення умов життя та прийнятих їхніх громад. Йдеться про громади в дев'яти областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Програма здійснюється Мінвідновлення та Міністерством фінансів України спільно з органами місцевого самоврядування за технічної підтримки Програми розвитку ООН.