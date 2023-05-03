Громадська організація Sports context захищатиме спортсменів і лобіюватиме перетворення радянської системи спорту в Україні на сучасну європейську

Експерти у сфері організації та управління спортом, генеральний секретар Федерації баскетболу Україні (2010-2015), заступник Міністра спорту України (2010 р.) Олександр Ларін і президент Федерації карате (2014-2019), член правління Європейської федерації карате Сергій Левчук заявили про створення громадської організації Sports context для сприяння реформуванню системи спорту України.

На пресконференції в інформаційній агенції “Інтерфакс-Україна” 3 травня вони проінформували про цілі Sports context: глибоке реформування сфери спорту України, щоб вона отримала можливість реалізувати свій потенціал та виконувати свої обов'язки в рамках соціально-гуманітарної та економічної політики держави.

Як зазначив Олександр Ларін, сьогодні в Україні досі функціонує система спорту, яка успадкована від СРСР і має безліч недоліків. Це недостатня прозорість прийняття рішень, невідповідність міжнародним правовим та етичним нормам, відсутність прогнозування впливу рішень на розвиток галузі. Через це сфера спорту неспроможна виконувати завдання, пов'язані з охороною здоров'я, освітою, патріотичним вихованням, економікою та обороноздатністю України на належному рівні.

"Український спорт потребує докорінного реформування. Я маю право про це говорити, тому що все життя працюю у різних спортивних проєктах аж до проведення всеукраїнських та міжнародних змагань. Люди спорту і особисто я не можуть зрозуміти, чому в одній державі Україна одночасно можуть існувати Мінцифри з його Дією, рішеннями та підходами, і Мінмолодьспорту, який працює, лише змінюючи декор на фасаді свої діяльності. Спорт продовжує існувати в радянській системі відносин:це гіперцентралізація рішень, гіперцентралізація в розподілі фінансів і повна безвідповідальність спортивного бюрократа за результати своєї діяльності," - заявив Олександр Ларін.

Одним із напрямків діяльності Sports context буде захист спортивних організацій, спортсменів та тренерів від бюрократичного свавілля та формалізму державних та спортивних чиновників усіх рівнів.

"Ще ніколи спортсмени і тренери не стикалися з такого рівня некомпетентністю та безглуздістю. Щодня ми стикаємося із запитами на розʼяснення, як що із ким робити, щоб уникнути дурості й безвідповідальності та безконтрольності дій спортивних бюрократів, які приймають рішення в ручному режимі. Ми багато років допомагаємо порадами та консультаціями спортсменам, тренерам, спортивним федераціям. Сьогодні виникла гостра потреба в формалізації діяльності, адже саме зараз є справжнє вікно можливостей для змін, але ми не знаємо його розміри в часі," - акцентував Олександр Ларін.

"Сьогодні війна йде за цінності й підходи, та за те, яким чином влаштоване суспільство. І якщо ми хочемо, щоб на вершині наших цінностей були свобода особистості, прозорість, раціональний підхід - ми маємо захистити та зберегти досвід всіх наших спортсменів та демонтувати стару систему і рушити в бік тих змін, що відрізнятимуть нас від ворога", - підкреслив Сергій Левчук.

Організатори Sports context повідомили, що організація вже має напрацьовані законодавчі пропозиції, які дозволяють розпочати глибоку трансформацію радянської моделі організації та управління спортом на сучасну європейську.

"Зокрема, з нашого боку є законодавча ініціатива про грантову систему фінансування спорту. Саме такий підхід звільнить федерації від бюрократичного свавілля", - повідомив Олександр Ларін.

Участь у громадській організації є відкритою. До неї запрошують долучитись професіоналів, які прагнуть змінити систему і готові брати участь у створенні законодавчих пропозицій та моніторингу рішень чинних спортивних посадовців і функціонерів на предмет їх відповідності українським законам, міжнародним нормам та етичним стандартам.

"Ми вважаємо, що спорт має служити суспільству і стати дієвим інструментом у гуманітарній політиці держави, інструментом розвитку та покращення якості життя та здоров’я громадян, інструментом популяризації держави Україна. Тому ми створюватимемо ту організаційну модель, яка орієнтуватиметься на цю мету і буде побудована на засадах прозорості, відповідальності та ефективності. Ми будемо відкрито та прозоро комунікувати, надавати інформацію та приймати зворотний звʼязок з усіма зацікавленими сторонами. Закликаємо приєднатись до нашої організації та підтримати реальне реформування системи спорту в Україні!" - підсумував Олександр Ларін.