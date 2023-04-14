Мінспорту заборонило делегаціям нацзбірних брати участь у змаганнях зі спортсменами з РФ або Білорусі

Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям українських національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ або Білорусі.

Згідно з наказом Мінспорту №2031 від 12 квітня, департаментам олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Українському центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" доручено забезпечити відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі у змаганнях спортсменів з РФ або Білорусі.

Також Мінспорту рекомендувало всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів із РФ або Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях і своєчасно інформувати міністерство в разі виявлення таких фактів.

Крім того, керівникам самостійних структурних підрозділів Мінспорту, до повноважень яких належить координація розвитку відповідного виду спорту, доручено постійно здійснювати моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, зокрема спортсменів, котрі представляють ці федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ чи Білорусі, а в разі виявлення таких фактів подавати у встановленому порядку відповідні документи до міністерства.