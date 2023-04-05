Спорт

17:49 05.04.2023

Видатні київські спортсмени та тренери віком 60 років і старші отримають стипендію від Віталія Кличка

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Видатні київські спортсмени та тренери віком 60 років і старші отримають стипендію від Віталія Кличка

У столиці засновано стипендію мера Києва для видатних діячів фізичної культури та спорту, розпорядження про це підписав мер Віталій Кличко.

Як повідомляється на офіційному порталі Києва в середу, на стипендію номінуються громадяни України, які досягли 60-річного віку, проживають і зареєстровані в Києві.

Як уточнюється в повідомленні, на стипендію можуть претендувати спортсмени, які посіли 1-6-те місця на Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх та чемпіони, призери спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського рівня; тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури та спорту не менше ніж 30 років; фахівці сфери фізичної культури та спорту – за активну діяльність у сфері фізичної культури і спорту не менше ніж 30 років і вагомий внесок у розвиток сфери.

Стипендіатів визначить конкурсна комісія, яку формує Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Щороку присуджуватиметься не більше ніж 50 стипендій. Вони виплачуватимуться щорічно в розмірі двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Стипендія може бути присуджена повторно не раніше ніж через два роки.

Як повідомлялося, у столиці вже засновано стипендію для видатних спортсменів за значні досягнення за попередні два роки. 

Теги: #кличко #спортсмени #стипендії

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