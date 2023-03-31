Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники РФ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри Олімпіади 2024 року, в яких беруть участь представники РФ і Білорусі.

Як повідомили в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці, таке рішення стало відповіддю на нові правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які допускають участь у змаганнях атлетів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі для індивідуальних змагань.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що таке рішення український уряд ухвалив за пропозицією міністра молоді та спорту України, президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта.

"На засіданні уряду ухвалено протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь тільки у відбіркових змаганнях, де немає росіян, і, відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерації статусу національної", - сказав Немчінов в ефірі телемарафону.