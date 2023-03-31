Спорт

10:32 31.03.2023

Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники РФ

1 хв читати
Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники РФ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри Олімпіади 2024 року, в яких беруть участь представники РФ і Білорусі.

Як повідомили в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці, таке рішення стало відповіддю на нові правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які допускають участь у змаганнях атлетів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі для індивідуальних змагань.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що таке рішення український уряд ухвалив за пропозицією міністра молоді та спорту України, президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта.

"На засіданні уряду ухвалено протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь тільки у відбіркових змаганнях, де немає росіян, і, відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерації статусу національної", - сказав Немчінов в ефірі телемарафону.

Теги: #спортсмени #олімпіада #умови #участь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 30.03.2023
Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

08:16 29.03.2023
Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

18:02 28.03.2023
МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

17:44 28.03.2023
Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

15:50 28.03.2023
Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

15:54 27.03.2023
Видатні спортсмени столиці отримуватимуть стипендію київського міського голови

Видатні спортсмени столиці отримуватимуть стипендію київського міського голови

19:10 21.03.2023
Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

19:10 19.03.2023
Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

10:44 15.03.2023
Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

13:05 11.03.2023
Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Донецький "Шахтар" поскаржився на FIFA в Єврокомісію і вимагає $43 млн компенсації - ЗМІ

Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором - заява

ОСТАННЄ

Донецький "Шахтар" поскаржився на FIFA в Єврокомісію і вимагає $43 млн компенсації - ЗМІ

Мінспорту України засуджує часткову зміну позиції МОК щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні змагання

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Померла президент Федерації гімнастики України Альбіна Дерюгіна - НОК

Федерація гирьового спорту України наполягає на виконанні судових рішень Міністерством молоді та спорту України

Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором - заява

Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

Українська вершниця Анастасія Бондарева посіла 5 місце на престижному турнірі з конкуру у Франції

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Міністерство молоді та спорту, БФ "Для Українцiв" та БФ “Майбутнє – дітям” підписали меморандуми про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА