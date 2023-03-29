Спорт

15:07 29.03.2023

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

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Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявляє, що влада України продовжує працювати над тим, щоб російські та білоруські спортсмени, які підтримують вторгнення в Україну, не брали участі в міжнародних спортивних змаганнях.

"МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів. У командних видах спорту росіяни та білоруси не виступатимуть. В оновлених рекомендаціях заборонено допуск спортсменів і функціонерів з РФ і РБ, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями. Також заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту з посиланням на Гутцайта.

За словами міністра, заборонені також будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час або після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.

Крім того, заборонені національні символи, включно з емблемами НОКів та національних федерацій.

За словами Гутцайта, ці правила стосуються насамперед тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань.

"На багатьох із цих аспектів ми акцентували увагу під час спілкування з міжнародною спортивною спільнотою. Їх врахування - це важливий крок. Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, щоб міжнародні федерації, які ще розглядають це питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором.

Теги: #рф #спорт #білорусь

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