Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжила дію санкцій щодо національних команд Росії та Білорусі, йдеться в заяві IIHF.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради IIHF у середу.

"Сезон-2023/2024 відбудеться без збірних Росії та Білорусі", - йдеться в заяві.

У результаті збірні Росії та Білорусі пропустять другий сезон поспіль і, зокрема, знову не зіграють на чемпіонаті світу.

Санкції на збірні Росії та Білорусі було накладено в лютому 2022 року через воєнне вторгнення в Україну після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).