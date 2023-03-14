Спорт

09:50 14.03.2023

Реєстрацію на "Ігри Нескорених" продовжено до 21 березня - Мінветеранів

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Реєстрацію на "Ігри Нескорених" продовжено до 21 березня - Мінветеранів

Прийом заявок на участь у всеукраїнських змаганнях "Ігри Нескорених" продовжено на один тиждень до 21 березня включно, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Цього року "Ігри Нескорених" пройдуть у Німеччині, в Дюссельдорфі. Україну буде представляти команда з 24 спортсменів – ми приймаємо заявки вже майже місяць і маємо дуже талановитих кандидатів. На сьогодні це 126 заявок. Щоб кожен, хто хоче представити Україну на міжнародній арені, отримав такий шанс, ми пролонгуємо прийом заявок ще на один тиждень. Це час для тих, хто не встиг зареєструватись через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, не встиг отримати довідку від спортивного лікаря, все ж подати заявку", - наводить слова міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної пресслужба відомства.

Зареєструватися для участі у відборі національної збірної можна на порталі Е-ветеран: https://eveteran.gov.ua/

Теги: #ігри_нескорених #мінветеранів

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