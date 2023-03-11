Спорт

13:05 11.03.2023

Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

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Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити спортсменам Російської Федерації та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію із закликом заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх та інших змаганнях. Литовські депутати також звернулися до всіх парламентів світу зайняти аналогічну позицію і висловити рішучу незгоду з будь-якими намірами допустити спортсменів Росії та Білорусі до Олімпіади та міжнародних змагань, зокрема під нейтральним прапором!" - написала Кондратюк у Фейсбуці в суботу.

Кондратюк подякувала голові Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен і депутатам литовського парламенту за солідарність з Україною.

Віцеспікерка нагадала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення, ракетних атак та обстрілів агресором території України загинули 200 українських спортсменів, тренерів, було зруйновано 120 спортивних об'єктів.

"Верховна Рада України наполягає, що допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань під час війни Росії, спрямованої на знищення українського народу та української держави, є неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора. Нейтральність неприпустима! Інакше вона призведе до перемоги зла над добром і війни над миром, навіть у спорті!", - наголосила Кондратюк.

Теги: #литва #олімпіада

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