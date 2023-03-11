Лондон закликає спонсорів Олімпіади чинити тиск на МОК із метою недопущення росіян на ігри

Уряд Великої Британії звернувся з листом до найбільших спонсорів Олімпіади, закликавши їх чинити тиск на МОК, щоб російських і білоруських спортсменів, які через збройну агресію в Україні не були допущені на ігри в Парижі навіть у нейтральному статусі, пише британська The Guardian.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми сповнені рішучості діяти. (...) Росії та Білорусі не можна дозволяти використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях", - цитує газета текст листа.

У ньому наголошується: "Доти, доки наші побоювання і (...) конкретні деталі щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не згодні з тим, що російським і білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань".

Раніше повідомлялося, що МОК поки що не ухвалив остаточного рішення щодо допуску атлетів із Росії та Білорусі до участі в паризькій Олімпіаді. Він продовжує вивчати шляхи, які можуть дозволити їм виступати як "нейтральним" спортсменам.