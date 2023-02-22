Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі як біженців.

"Ми стоїмо на позиції, щоб їх не було (російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді - ІФ-У). Але ми моделюємо ситуацію, яку ви назвали, тобто варіант, який уже запропонував мій колега, міністр туризму та спорту Польщі Каміль Бортнічук, щоб вони виступали як біженці. На Олімпійських іграх є певна група, яка виступає як біженці", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону у середу вдень.

Міністр зазначив, що за такої постановки питання, у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступати як біженці.

"Є тільки така умова, яку, я впевнений, вони не приймуть. Такий критерій може бути, якщо вони їх допускатимуть. Я так бачу ситуацію, інших умов я не бачу", - додав він.