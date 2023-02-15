Спорт

08:08 15.02.2023

Бізнесмени з Великої Британії, США та Катару готуються позмагатися за покупку "Манчестер Юнайтед"

2 хв читати
Бізнесмени з Великої Британії, США та Катару готуються позмагатися за покупку "Манчестер Юнайтед"

У п'ятницю настає дедлайн для пропозицій щодо купівлі англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", інтерес до команди виявили катарські інвестори, англійський бізнесмен та Ілон Маск, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

Наразі лише одна сторона офіційно оголосила про зацікавленість у покупці клубу – це Джим Реткліфф, засновник та голова хімічної компанії Ineos. Реткліфф є одним із найбагатших людей Великої Британії та давнім фанатом манчестерської команди. З 2017 року Ineos володіє швейцарським футбольним клубом "Лозанна", з 2019 року - французьким клубом "Ніцца". Також володіє вітрильною командою INEOS Britannia та велокомандою Ineos Grenadiers. З 2020 року головний партнер команди Формули-1 Mercedes AMG F1.

Ще одним претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" може стати американський бізнесмен, власник Твіттера і генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск. Англійські ЗМІ з посиланням на джерело повідомляли, що Маск стежить за процесом продажу та розглядає можливість участі в ньому. У серпні 2022 року бізнесмен написав у своєму твіттері: "Я купую "Манчестер Юнайтед", завжди будь ласка", проте пізніше зазначив, що це жарт, і він не планує покупки будь-яких спортивних команд.

Також раніше повідомлялося, що найближчим часом про наміри поборотися за клуб оголосять інвестори з Катару. Агентство Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, передавало, що катарський консорціум готується оголосити про свій інтерес наприкінці тижня. З підготовкою допомагає суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority.

Бізнесменам із Катару вже належить один відомий європейський футбольний клуб – компанія Qatar Sports Investments у 2011 році придбала французький "Парі Сен-Жермен". За правилами УЄФА, команди, які грають одна проти одної, не можуть належати одному власнику, а "Манчестер" регулярно зустрічається з "ПСЖ" у єврокубках. Відповідно, на покупку англійського клубу претендують інші інвестори.

За інформацією The Telegraph, інтерес до купівлі клубу також висловили інші претенденти з Азії, Близького Сходу та США, зокрема ті, хто торік боровся за придбання лондонського клубу "Челсі". При цьому наголошується, що в ОАЕ не зацікавлені в "Манчестер Юнайтед", оскільки еміратському спортивному холдингу City Football Group Limited вже належить команда-сусід "Манчестер Сіті".

Процесом продажу клубу опікується банк Raine Group, який торік керував продажем "Челсі".

Ринкова капіталізація клубу становить близько $3,5 млрд. При цьому раніше повідомлялося, що нинішні власники команди, американські бізнесмени брати Глейзери, розраховують отримати близько 6 млрд фунтів ($7,3 млрд).

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Команда також вийшла у стадію плей-оф Ліги Європи, де у четвер зіграє проти "Барселони".

 

 

Теги: #футбол #клуб #продаж #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 13.02.2023
Велика Британія проведе перевірку безпеки після повідомлень про черговий об'єкт, збитий у небі над США

Велика Британія проведе перевірку безпеки після повідомлень про черговий об'єкт, збитий у небі над США

13:28 11.02.2023
Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ

Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ

17:52 10.02.2023
Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

07:53 10.02.2023
Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

08:50 09.02.2023
Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

21:46 08.02.2023
У Лондоні заявили про готовність провести у червні Конференцію з відновлення України

У Лондоні заявили про готовність провести у червні Конференцію з відновлення України

21:22 08.02.2023
Без винищувачів і ракет більшої дальності у війні існує ризик застою

Без винищувачів і ракет більшої дальності у війні існує ризик застою

21:01 08.02.2023
Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

20:13 08.02.2023
Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива" - Сунак

Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива" - Сунак

19:37 08.02.2023
Зеленський та Сунак відвідали табір Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Зеленський та Сунак відвідали табір Лулворт для зустрічі з українськими військовими

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

ОСТАННЄ

Президент УАФ про бійку українських і російських футболістів у Туреччині: на це мають звернути увагу ті, хто розмірковує про доцільність послаблення санкцій проти росіян

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

Зеленський на "Супербоулі-2023" звернувся до американців із закликом підтримувати Україну - Маркарова

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА