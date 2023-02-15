Бізнесмени з Великої Британії, США та Катару готуються позмагатися за покупку "Манчестер Юнайтед"

У п'ятницю настає дедлайн для пропозицій щодо купівлі англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", інтерес до команди виявили катарські інвестори, англійський бізнесмен та Ілон Маск, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

Наразі лише одна сторона офіційно оголосила про зацікавленість у покупці клубу – це Джим Реткліфф, засновник та голова хімічної компанії Ineos. Реткліфф є одним із найбагатших людей Великої Британії та давнім фанатом манчестерської команди. З 2017 року Ineos володіє швейцарським футбольним клубом "Лозанна", з 2019 року - французьким клубом "Ніцца". Також володіє вітрильною командою INEOS Britannia та велокомандою Ineos Grenadiers. З 2020 року головний партнер команди Формули-1 Mercedes AMG F1.

Ще одним претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" може стати американський бізнесмен, власник Твіттера і генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск. Англійські ЗМІ з посиланням на джерело повідомляли, що Маск стежить за процесом продажу та розглядає можливість участі в ньому. У серпні 2022 року бізнесмен написав у своєму твіттері: "Я купую "Манчестер Юнайтед", завжди будь ласка", проте пізніше зазначив, що це жарт, і він не планує покупки будь-яких спортивних команд.

Також раніше повідомлялося, що найближчим часом про наміри поборотися за клуб оголосять інвестори з Катару. Агентство Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, передавало, що катарський консорціум готується оголосити про свій інтерес наприкінці тижня. З підготовкою допомагає суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority.

Бізнесменам із Катару вже належить один відомий європейський футбольний клуб – компанія Qatar Sports Investments у 2011 році придбала французький "Парі Сен-Жермен". За правилами УЄФА, команди, які грають одна проти одної, не можуть належати одному власнику, а "Манчестер" регулярно зустрічається з "ПСЖ" у єврокубках. Відповідно, на покупку англійського клубу претендують інші інвестори.

За інформацією The Telegraph, інтерес до купівлі клубу також висловили інші претенденти з Азії, Близького Сходу та США, зокрема ті, хто торік боровся за придбання лондонського клубу "Челсі". При цьому наголошується, що в ОАЕ не зацікавлені в "Манчестер Юнайтед", оскільки еміратському спортивному холдингу City Football Group Limited вже належить команда-сусід "Манчестер Сіті".

Процесом продажу клубу опікується банк Raine Group, який торік керував продажем "Челсі".

Ринкова капіталізація клубу становить близько $3,5 млрд. При цьому раніше повідомлялося, що нинішні власники команди, американські бізнесмени брати Глейзери, розраховують отримати близько 6 млрд фунтів ($7,3 млрд).

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Команда також вийшла у стадію плей-оф Ліги Європи, де у четвер зіграє проти "Барселони".