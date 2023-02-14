Спорт

18:55 14.02.2023

Президент УАФ про бійку українських і російських футболістів у Туреччині: на це мають звернути увагу ті, хто розмірковує про доцільність послаблення санкцій проти росіян

1 хв читати
Президент УАФ про бійку українських і російських футболістів у Туреччині: на це мають звернути увагу ті, хто розмірковує про доцільність послаблення санкцій проти росіян

 Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вважає, що на ситуацію із бійкою українських та російських футболістів у Туреччині мають звернути увагу люди, які розмірковують про те, чи доцільно послаблювати санкції проти російських спортсменів.

"Вважаю, що на ситуацію з "Минаєм" мають звернути увагу всі ті, хто сьогодні дозволяє собі розмірковувати над доцільністю послаблення спортивних санкцій проти росіян. Ви ж бачите, що агресивна пропаганда пронизує буквально всі прошарки суспільства "країни 404". Як наслідок, її спортсмени фактично стають загрозою для інших", - написав Павелко у фейсбуці, коментуючи бійку футболістів українського ФК "Минай" із російськими спортсменами.

За його словами, УАФ готова надати юридичний захист та будь-яку іншу підтримку у зв'язку з провокацією, яку стосовно футболістів українського клубу вчинили представники країни-агресора.

"Загалом УАФ гарантує кожній українській футбольній команді, де б вона не виступала, свою всебічну підтримку в разі виникнення подібних інцидентів", - наголосив він.

Павелко додав, що він також звернувся до Турецької футбольної федерації з "наполегливим проханням вжити заходів щодо максимальної ізоляції агресивних російських футболістів не лише якомога далі від наших команд, а й від футболістів інших країн".

"Єдиний шлях гарантувати безпеку спортсменам цивілізованих країн - це повний міжнародний бан росіян, включно з Олімпіадою 2024 року в Парижі", - підсумував він.

Теги: #павелко #уаф #минай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 14.02.2023
Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

17:14 29.11.2022
Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

18:57 10.09.2022
УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

11:22 05.11.2021
Україна серед претендентів на проведення жіночого Євро-2025 з футболу

Україна серед претендентів на проведення жіночого Євро-2025 з футболу

19:38 01.08.2021
Стали відомі потенційні кандидати на пост тренера збірної України з футболу

Стали відомі потенційні кандидати на пост тренера збірної України з футболу

15:28 30.06.2021
Нападник збірної України Бєсєдін ушкодив кілька м'язів на нозі, є підозра щодо ушкодження хрестоподібних зв'язок

Нападник збірної України Бєсєдін ушкодив кілька м'язів на нозі, є підозра щодо ушкодження хрестоподібних зв'язок

20:17 11.06.2021
УАФ і УЄФА досягли компромісу щодо дизайну форми збірної України з футболу

УАФ і УЄФА досягли компромісу щодо дизайну форми збірної України з футболу

12:10 11.06.2021
Виконком УАФ затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" - Павелко

Виконком УАФ затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" - Павелко

16:01 10.06.2021
Павелко терміново вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу

Павелко терміново вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу

12:10 19.11.2020
Всі нові тести на COVID-19 у збірній України виявилися негативними - УАФ

Всі нові тести на COVID-19 у збірній України виявилися негативними - УАФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

ОСТАННЄ

Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

Зеленський на "Супербоулі-2023" звернувся до американців із закликом підтримувати Україну - Маркарова

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

Рішення про бойкотування Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, - Гутцайт

Шмигаль про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду: жодної нейтральності не може бути, доки триває війна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА