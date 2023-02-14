Президент УАФ про бійку українських і російських футболістів у Туреччині: на це мають звернути увагу ті, хто розмірковує про доцільність послаблення санкцій проти росіян

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вважає, що на ситуацію із бійкою українських та російських футболістів у Туреччині мають звернути увагу люди, які розмірковують про те, чи доцільно послаблювати санкції проти російських спортсменів.

"Вважаю, що на ситуацію з "Минаєм" мають звернути увагу всі ті, хто сьогодні дозволяє собі розмірковувати над доцільністю послаблення спортивних санкцій проти росіян. Ви ж бачите, що агресивна пропаганда пронизує буквально всі прошарки суспільства "країни 404". Як наслідок, її спортсмени фактично стають загрозою для інших", - написав Павелко у фейсбуці, коментуючи бійку футболістів українського ФК "Минай" із російськими спортсменами.

За його словами, УАФ готова надати юридичний захист та будь-яку іншу підтримку у зв'язку з провокацією, яку стосовно футболістів українського клубу вчинили представники країни-агресора.

"Загалом УАФ гарантує кожній українській футбольній команді, де б вона не виступала, свою всебічну підтримку в разі виникнення подібних інцидентів", - наголосив він.

Павелко додав, що він також звернувся до Турецької футбольної федерації з "наполегливим проханням вжити заходів щодо максимальної ізоляції агресивних російських футболістів не лише якомога далі від наших команд, а й від футболістів інших країн".

"Єдиний шлях гарантувати безпеку спортсменам цивілізованих країн - це повний міжнародний бан росіян, включно з Олімпіадою 2024 року в Парижі", - підсумував він.