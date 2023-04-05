Павелка переобрано членом виконкому УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко залишиться членом виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) до 2027 року, повідомляють на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

"Сьогодні, 5 квітня, у португальському Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій, одним із питань порядку денного якого були чергові вибори президента та членів виконавчого комітету УЄФА", - ідеться в повідомленні УАФ.

За підсумками голосування конгрес одноголосно переобрав Александера Чеферіна президентом УЄФА на період 2023-2027 років, за нього віддали голоси всі 55 асоціацій-членів, за переобрання Павелка до виконкому УЄФА було віддано 31 голос.

Як повідомляється, також членами виконкому УЄФА на чотирирічний термін стали: Арманд Дука (Албанія) - 45 голосів; Єспер Меллер-Крістенсен (Данія) - 42 голоси; Петр Фоусек (Чехія) - 40 голосів; Леван Кобіашвілі (Грузія) - 40 голосів; Луїс Рубіалес (Іспанія) - 40 голосів; Філіп Діалло (Франція) - 37 голосів; Дука, Меллер-Крістенсен, Павелко та Рубіалес переобрані до виконкому УЄФА.