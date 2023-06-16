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11:22 16.06.2023

Суд заарештував президента УАФ Павелка

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Суд заарештував президента УАФ Павелка

Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку у справі про розкрадання коштів і заарештував його на 60 діб, повідомляє видання FootballHub.

"Сьогодні, 16 червня, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу і постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб до 14 серпня включно", - ідеться в повідомленні.

За інформацією видання, застава в розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка в листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 9 млн 880 тис. грн президенту УАФ Андрію Павелку.

Кримінальне провадження про розкрадання коштів понад три роки розслідувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ), потім було передано поліції. Йдеться про можливу корупцію ФФУ під час будівництва футбольних полів, яку НАБУ розслідувало у 2018 році.

У межах розслідування Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомлено про підозри за статтею про розкрадання коштів.

Теги: #павелко #арешт

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