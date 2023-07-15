Події

05:28 15.07.2023

Суд заарештував генсека УАФ Записоцького на 60 діб

1 хв читати
Суд заарештував генсека УАФ Записоцького на 60 діб

Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід генеральному секретареві Української асоціації футболу (УАФ) Юрію Записоцькому у справі про розкрадання коштів та заарештував його на 60 діб, повідомляє видання FootballHub.

"Сьогодні, 14 липня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Записоцького у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів... За його підсумками слідчий суддя Білінська ухвалила змінити запобіжний захід на тримання під вартою строком на 60 діб до 13 вересня включно", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 16 червня, Білінська задовольнила аналогічне клопотання прокурора щодо президента УАФ Андрія Павелка.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Записоцький та Павелко були повідомлені про підозру за статтею про розкрадання коштів.

Кримінальне провадження про розкрадання коштів понад три роки розслідувалося Національним антикорупційним бюро (НАБУ), потім було передано поліції. Йдеться про можливу корупцію ФФУ під час будівництва футбольних полів, яке НАБУ розслідувало у 2018 році.

 

Теги: #суд #генсек #україна #уаф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:39 15.07.2023
Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено п'ять приватних будинків

Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено п'ять приватних будинків

01:05 15.07.2023
Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

23:55 14.07.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

23:10 14.07.2023
Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

20:10 14.07.2023
МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

18:21 14.07.2023
Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

15:03 14.07.2023
Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

04:05 14.07.2023
Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон

Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон

00:43 14.07.2023
Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

23:37 13.07.2023
Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів

Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

ОСТАННЄ

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Мобілізованих росіян, які перебувають на окупованій території України, примушують підписувати контракти

Голлівудські актори долучилися до страйку сценаристів

Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету на $886 млрд

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації збройної агресії РФ 5,15 млрд грн на 139 проєктів

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби ворог застосував 17 БПЛА Shahed, завдав 43 авіаударів - Генштаб ЗСУ

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА