Суд заарештував генсека УАФ Записоцького на 60 діб

Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід генеральному секретареві Української асоціації футболу (УАФ) Юрію Записоцькому у справі про розкрадання коштів та заарештував його на 60 діб, повідомляє видання FootballHub.

"Сьогодні, 14 липня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Записоцького у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів... За його підсумками слідчий суддя Білінська ухвалила змінити запобіжний захід на тримання під вартою строком на 60 діб до 13 вересня включно", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 16 червня, Білінська задовольнила аналогічне клопотання прокурора щодо президента УАФ Андрія Павелка.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Записоцький та Павелко були повідомлені про підозру за статтею про розкрадання коштів.

Кримінальне провадження про розкрадання коштів понад три роки розслідувалося Національним антикорупційним бюро (НАБУ), потім було передано поліції. Йдеться про можливу корупцію ФФУ під час будівництва футбольних полів, яке НАБУ розслідувало у 2018 році.