Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

Мер Парижу Анн Ідальго, яка прибула до Києва з візитом, висловилася проти участі російських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі у 2024 році, повідомляє мер столиці України Віталій Кличко.

"Хочу висловити вам своє переконання та свою волю: поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях", - наводить слова Ідальго мер Києва у своєму телеграм-каналі у четвер.

"Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію", - додала Ідальго.