МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил.

"Не можна перешкоджати участі спортсменів у змаганнях лише на підставі їх паспортів. Слід розглянути можливість участі спортсменів у змаганнях за дотримання ними суворих умов", - йдеться у пресрелізі організації, опублікованому на сайті МОК.

"Спортсмени братимуть участь у змаганнях як "нейтральні атлети". Вони жодним чином не будуть представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію своєї країни;

Брати участь у змаганнях зможуть лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно цієї умови, всі спортсмени мають пройти індивідуальну перевірку.

"У разі недотримання спортсменом критеріїв допуску міжнародна федерація чи організатори змагань мають негайно зняти спортсмена зі змагань та повідомити про інцидент у МОК", – йдеться у заяві організації.