"Челсі" і "Шахтар" погодили трансфер Мудрика за 100 млн євро – офіційна заява

Лондонський ФК "Челсі" та Донецький ФК "Шахтар" погодили трансфер 22-річного українського футболіста Михайла Мудрика за 100 млн євро, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов та співвласник ФК "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили перехід Михайла Мудрика до "Челсі", - підтверджується в офіційному твіті ФК "Шахтар" у мікроблозі Твіттер.

Зазначається, що "сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК "Челсі".

Як повідомляє Sky News, "Челсі" домовився з донецьким "Шахтарем" про купівлю вінгера Михайла Мудрика на суму 88,5 млн фунтів стерлінгів (100 млн євро).

За інформацією Sky News, Мудрику запропонували підписати контракт на сім із половиною років.

"Челсі" заплатить 70 мільйонів євро (62 мільйони фунтів стерлінгів) авансом і 30 мільйонів євро (26,5 мільйона фунтів стерлінгів) у вигляді додаткових виплат, які включають перемогу в Лізі чемпіонів, прем'єр-лізі та інші індивідуальні умови, пов'язані з результативністю", - сказано у повідомленні.