Спорт

17:38 12.01.2023

Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

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Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

В Україні через військову агресію РФ вже постраждали 320 спортивних об'єктів, 87 із них зруйновані повністю або знищені частково, розмір втрат перевищує $250 млн, повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.

За даними міністра, найбільше спортивних об'єктів зруйновано в Луганській області – 89, Донецькій – 61, Харківській – 46, Миколаївській – 27, Херсонській – 24, Київській – 21, Дніпропетровській – 15, Чернігівській – 12, Сумській (11) областях.

Гутцайт повідомив про суттєві та масові руйнування спортивної інфраструктури у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. "Наприклад, на Миколаївщині, в 11 селах Первомайської об’єднаної територіальної громади усі спортивні зали, зокрема комплекс культури та спорту, фактично у непридатному стані", - написав Гутцайт.

"Новий біль – це зруйнована інфраструктура Херсонщини. За попередньою інформацією, у містах і селах області зруйновано та пошкоджено 24 об’єкти спортивної інфраструктури, 21 з яких – за останні кілька тижнів", - зазначає міністр.

"На жаль, "різдвяне перемир'я" по-російськи – це нові руйнування спортивної інфраструктури. Кадри пожежі з льодової арени "Альтаїр" у Дружківці Донецької області внаслідок прямого влучання ракети окупантів бачив, мабуть, увесь світ. Перших руйнувань арена зазнала ще 16 травня минулого року. Вже відтоді її неможливо було використовувати за призначенням. Але кілька місяців вона слугувала як гуманітарний штаб для цивільного населення і час від часу зазнавала нових пошкоджень. Після останнього її навряд чи вдасться відновити", - наголосив Гутцайт.

Завдяки нашим ППО, зазначає міністр, без суттєвих руйнувань у період новорічних свят обійшлося у столиці, яка кілька разів потерпала від цілеспрямованих обстрілів. "Напередодні Нового року тільки осколки ракети впали на стадіон "Темп", а в останній день 2022-го зазнали пошкоджень корпуси та спорткомплекс КНУ імені Т. Шевченка", - зазначив міністр.

Теги: #спорт #війна #обєкти

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