Спорт

16:31 21.12.2022

У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту і шорт-треку

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У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту і шорт-треку

У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту і шорт-треку, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту з посиланням на Міжнародну спілку ковзанярів (ISU).

Крім того, на підтвердження безповоротності такого рішення ISU повідомив про розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту і шорт-треку.

Теги: #рф #спорт #змагання

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