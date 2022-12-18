Кулеба: Відмова ФІФА показати заклик Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою"

Відмова ФІФА показати заклик президента України Володимира Зеленського до миру перед фіналом Чемпіонату світу з футболу 2022 року вкотре виявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відмова ФІФА показати заклик президента Володимира Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген. Світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою", - написав він у своєму Інстаграмі в неділю.

Міністр наголосив, що насправді за фразою "Спорт поза політикою" "завжди стояло і стоїть звичайне боягузтво".

"Найбільш очевидним воно стає, коли йдеться про мир і війну. І особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне і біле, добро та зло настільки очевидні", - заявив глава МЗС.

Він також наголосив, що за цей рік "ми розбили багато стін у свідомості іноземців щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни".

"Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії РФ", - зазначив він.