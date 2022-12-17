У нас є ще одна стіна, яку потрібно обов'язково розвалити, і на цій стіні написано: "Спорт і мистецтво поза політикою" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи намір Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути російських спортсменів на змагання, заявив про необхідність розвалити стіну, на якій написано "Спорт поза політикою".

"Я вважаю, що одні з найцікавіших питань, народжених війною, звучать так: спорт і культура - чи справді вони поза політикою? У мене є своя відповідь на це питання: Ні, вони не поза політикою, і не можуть бути там. Але зараз є велика проблема в спорті, тому що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) стелить доріжку для повернення російських спортсменів на змагання. Під нейтральним прапором, прапором російського олімпійського комітету. І один з використовуваних ними аргументів: агресія агресією, але спортсмени ж ні в чому не винні", - сказав Кулеба під час спільного прямого ефіру в Instagram з журналістом Вадимом Карп'яком.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський провів "дуже жорстку" розмову з президентом МОК.

"Я усвідомив, слухаючи розмову президента Зеленського і президента МОК, що у нас є ще одна стіна, на яку у нас не було часу звернути увагу, але яку потрібно обов'язково розвалити. І на цій стіні написано: "Спорт і мистецтво поза політикою", - заявив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що 184 українських спортсмени і тренери були позбавлені права взяти участь в олімпійських змаганнях, тому що їх вбила РФ.

"У мене запитання: Чому який-небудь російський спортсмен після цього має право на участь в Олімпійських іграх?", - сказав він.

На думку глави МЗС, в спорті і культурі має бути правило, що країна-агресор позбавляється права на участь в міжнародних змаганнях, виставках і проєктах.

"Я вважаю, що спорт повинен прийняти непросте правило, що держава, яка вчинила акт агресії проти іншої країни, позбавляється права на участь у міжнародних змаганнях, виставках і проєктах. Вчинив агресію - розплачуйтеся всі: від керівника країни – до спортсмена", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 14 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом МОК Томасом Бахом. Під час розмови Зеленський висловив розчарування присутністю президента олімпійського комітету РФ на саміті МОК 9 листопада наміром повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

Раніше Кулеба у відповідь на заяви президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про те, що "спорт не повинен бути політизований", нагадав про вбитих Росією українських спортсменів і заявив, що "використання спорту для обіління військових злочинів викликає огиду".