Спорт

07:25 15.12.2022

Франція обіграла Марокко, вже вдруге вийшовши у фінал ЧС з футболу

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Франція обіграла Марокко, вже вдруге вийшовши у фінал ЧС з футболу

Футболісти збірної Франції перемогли суперників із команди Марокко у півфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Результат зустрічі в Ель-Хаурі – 2:0. Перемогу французам принесли точні удари Тео Ернандеса (5-а хвилина) та Рандаля Коло Муані (79).

Франція у фіналі зіграє зі збірною Аргентини, зустріч відбудеться 18 грудня. Марокканці 17 грудня проведуть матч за третє місце проти Хорватії.

Франція вдруге поспіль стала фіналістом чемпіонату світу. У 2018 році команда виграла титул чемпіонів світу. Крім того, французи ще двічі грали у фіналі світових першостей: у 1998 році стали чемпіонами, у 2006 – срібними призерами.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

 

 

Теги: #чс #матч #франція

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