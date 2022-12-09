Саміт МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів
Саміт Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не знімати санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через військову агресію проти України, повідомляє пресслужба МОК.
"Переважна більшість учасників погодилася з тим, що санкції проти російських і білоруських держав та урядів як винних у неприпустимому порушенні Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії мають залишатися в силі", - йдеться у повідомленні.
Зберігається заборона на організацію, проведення та підтримку будь-яких міжнародних змагань у Росії та Білорусі, а також заборона на демонстрацію національних гімнів, прапорів та квітів російськими та білоруськими спортсменами.
У лютому МОК рекомендував міжнародним федераціям усунути росіян та білорусів від своїх змагань через військову агресію проти України. Більшість федерацій послідували рекомендації МОК.