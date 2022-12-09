Спорт

15:14 09.12.2022

Саміт МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів

1 хв читати
Саміт МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів

 Саміт Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не знімати санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через військову агресію проти України, повідомляє пресслужба МОК.

"Переважна більшість учасників погодилася з тим, що санкції проти російських і білоруських держав та урядів як винних у неприпустимому порушенні Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії мають залишатися в силі", - йдеться у повідомленні.

Зберігається заборона на організацію, проведення та підтримку будь-яких міжнародних змагань у Росії та Білорусі, а також заборона на демонстрацію національних гімнів, прапорів та квітів російськими та білоруськими спортсменами.

У лютому МОК рекомендував міжнародним федераціям усунути росіян та білорусів від своїх змагань через військову агресію проти України. Більшість федерацій послідували рекомендації МОК.

Теги: #мок #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 09.12.2022
Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

08:21 09.12.2022
Кулеба нагадав президенту МОК про 184 убитих Росією українських спортсменів у відповідь на пропозицію не політизувати спорт

Кулеба нагадав президенту МОК про 184 убитих Росією українських спортсменів у відповідь на пропозицію не політизувати спорт

21:48 07.12.2022
Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

19:28 07.12.2022
Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ – заява

Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ – заява

13:33 06.12.2022
Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

09:44 05.12.2022
До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

01:12 04.12.2022
СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили до "церковного списку" санкцій РНБО

СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили до "церковного списку" санкцій РНБО

21:26 02.12.2022
Міжвідомча група розглядає санкції до 6 тис. осіб, запропонує РНБО санкції до 1,6 тис. пропагандистів, діячів культури та спортсменів

Міжвідомча група розглядає санкції до 6 тис. осіб, запропонує РНБО санкції до 1,6 тис. пропагандистів, діячів культури та спортсменів

06:29 01.12.2022
Глава МЗС України та Швеції домовилися про новий пакет санкцій та їх посилення на РФ

Глава МЗС України та Швеції домовилися про новий пакет санкцій та їх посилення на РФ

10:04 29.11.2022
ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Глава Федерації хокею України також подав заяву про виключення з НОК та пропонує перевибори

Беленюк просить виключити його зі складу членів НОК

У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

Виконком НОК прийняв відставку Суркіса, Шуфрича та Кожем'якіна

ОСТАННЄ

Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу ЧС, перемігши по пенальті Іспанію

Бразилія розгромила Південну Корею і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу

Міжнародна федерація шахів допустила росіян і білорусів до турнірів у 2023 р. під прапором ФІДЕ

Англія розгромила Сенегал і вийшла до 1/4 фіналу ЧС з футболу, де зіграє з Францією

Франція обіграла Польщу і увійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу

Стан Пеле погіршився, організм більше не реагує на хіміотерапію - ЗМІ

Німеччина вилетіла з чемпіонату світу з футболу, Іспанія та Японія вийшли у плей-оф

Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу - ЗМІ

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Глава Федерації хокею України також подав заяву про виключення з НОК та пропонує перевибори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА