Спорт

15:46 19.11.2022

Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

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Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

Керівництво Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради вирішило передати свої місця в Національному олімпійському комітеті спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну, повідомляє Комітет Ради у фейсбуці

16 листопада було обрано новий склад НОК. Однак у ньому взагалі не представлені спортсмени, що зі зброєю в руках дають відсіч окупантам. Комітет вважає це неприпустимим в умовах, коли понад 130 спортсменів загинули, захищаючи Україну.

Голова комітету Андрій Кожем'якін та секретар Комітету Григорій Суркіс запропонували передати свої місця у складі НОК українським спортсменам, які зі зброєю в руках захищають незалежність України, — майстру спорту України з греко-римської боротьби, лейтенанту Петру Нагірному та майстру спорту України, заслуженому тренеру України з рукопашного бою, полковнику Олексію Нікітенку.

Комітет впевнений, що присутність у НОК спортсменів – ветеранів війни посилить увагу української олімпійської спільноти до проблем захисників України, сприятиме їхній соціальній реабілітації та посилить підтримку спорту ветеранів війни.

Джерело: https://www.facebook.com/kommolodsport/posts/pfbid0YqMi2UgZw8g9otigFxZ3Y9EDCxkGUd9fbUMhGT4tF6ULubrzHATnTjnwRMtP1JqGl

Теги: #рада #нок

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