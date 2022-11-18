Суркіс та Шуфрич залишать склад НОК - заява комітету

Національний олімпійський комітет України (НОК) заявляє, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич залишать склад НОК.

"Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад НОК України", - йдеться в повідомленні комітету.

Зазначено, що вони вже звернулися з відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.

Як повідомлялось, 17 листопада Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Згодом футболіст і тренер Шевченко заявив, що залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом.