Футболіст і тренер Шевченко залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом

Футболіст і тренер Андрій Шевченко заявив про вихід із Національного олімпійського комітету України (НОК), оскільки не згоден із новим складом.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав Шевченко у фейсбуці.

Як повідомлялось, 17 листопада Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України (НОК). За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

Окрім того, ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.