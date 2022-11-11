Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав свою кандидатуру на вибори голови Національного олімпійського комітету.

"Я вже подав свою кандидатуру. Моя програма буде дуже виважена і професійна", - сказав Гутцайт на брифінгу в п'ятницю.

Міністр зазначив, що має бачення щодо майбутнього Національного олімпійського комітету, щодо розвитку олімпійського руху в Україні та подальшої боротьби проти Росії у спортивній сфері.

"Я маю повагу від людей, від спортсменів і тренерів, загалом від спортивної сфери, тому що я у цій сфері все своє життя", - додав він.

Раніше про намір балотуватися в президенти НОК повідомив олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк.