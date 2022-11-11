Гутцайт подав свою кандидатуру на вибори голови Національного олімпійського комітету
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав свою кандидатуру на вибори голови Національного олімпійського комітету.
"Я вже подав свою кандидатуру. Моя програма буде дуже виважена і професійна", - сказав Гутцайт на брифінгу в п'ятницю.
Міністр зазначив, що має бачення щодо майбутнього Національного олімпійського комітету, щодо розвитку олімпійського руху в Україні та подальшої боротьби проти Росії у спортивній сфері.
"Я маю повагу від людей, від спортсменів і тренерів, загалом від спортивної сфери, тому що я у цій сфері все своє життя", - додав він.
Раніше про намір балотуватися в президенти НОК повідомив олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк.