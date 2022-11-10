Спорт

10:11 10.11.2022

Усіх боксерів із Росії та Білорусі виключили з рейтингів WBC - Мінспорту

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Усіх боксерів із Росії та Білорусі виключили з рейтингів WBC - Мінспорту

Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.

"Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", — наводить слова президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана пресслужба українського Міністерства молоді та спорту.

Водночас для боксерів, які постійно проживають за межами території Росії та публічно засуджують війну в Україні, зробили виняток — вони мають право подати петицію до WBC про повторний розгляд заявки.

Крім того, позиції в рейтингу WBC українських боксерів, які через війну не мають можливості проводити поєдинки, зберігаються.

Теги: #рф #бокс #білорусь

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