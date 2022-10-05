Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

Парламент Туреччини у середу схвалив відправку солдатів до Катару для допомоги у гарантуванні безпеки під час чемпіонату світу з футболу 2022, повідомляє Associated Press.

Парламент схвалив відправку військових до Катару на шість місяців. Колишній міністр оборони та член панівної партії Фікрі Ішик зі свого боку запевнив, що йтиметься про 250 військовослужбовців.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив схвалення парламенту для відправки військових, пояснивши це тим, що в Катарі вони працюватимуть спільно зі співробітниками сил безпеки зі США, Франції, Великої Британії, Італії та Пакистану.

Крім того, Туреччина раніше пообіцяла відправити 3 тис. співробітників поліції до Катару для посилення заходів безпеки під час турніру.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА відбудеться у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Вперше в історії чемпіонат пройде на Близькому Сході.