Спорт

15:46 30.09.2022

Українські паралімпійці закликають не допускати спортсменів з РФ та Білорусі до змагань навіть у нейтральному статусі

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Українські паралімпійці закликають не допускати спортсменів з РФ та Білорусі до змагань навіть у нейтральному статусі

Національний комітет спорту інвалідів України закликають не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань навіть у нейтральному статусі, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Спортсмени і офіційні представники країн-агресорів відверто і безсоромно підтримують криваві дії російського диктатора, вбивства мирних людей і геноцид українського народу, - йдеться у повідомленні міністерства з посиланням на заяви Комітету.

Зазначається, що окремі суб'єкти світового спорту та організації, де керівні посади очолюють росіяни, повторно розглядають питання участі представників РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях.

"У зв'язку з цим українські паралімпійці заявляють, що сьогодні, на тлі масових вбивств з боку агресорів і терористів, повернення росії та білорусі до паралімпійського спорту не може навіть обговорюватися, зокрема й у варіанті їхнього виступу під нейтральним прапором", - йдеться у повідомленні.

Теги: #заклик #паралімпійці

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