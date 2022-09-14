Спорт

19:36 14.09.2022

Україна закликає держави-члени Ради Європи продовжити підтримку національної антидопінгової програми

1 хв читати
Україна закликає держави-члени Ради Європи продовжити підтримку національної антидопінгової програми

Україна закликає держави-члени Ради Європи продовжити підтримку національної антидопінгової програми, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Мінспорту спільно з НАДЦ забезпечують безперебійний розвиток національних антидопінгових структур та впровадження відповідного законодавства, незважаючи на складні умови роботи під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Також Мінспорту висловлює подяку антидопінговим організаціям 19 країн за проведене безкоштовне тестування на допінг українських спортсменів, які тренуються та беруть участь у змаганнях за межами України та звертається за підтримкою до національних делегацій із надання допомоги у продовженні таких тестувань українських спортсменів.

 

 

Теги: #мінспорту #антидопінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 13.09.2022
Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

15:22 29.08.2022
Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

15:22 29.08.2022
Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

11:49 23.08.2022
Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

12:41 06.08.2022
Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

11:59 29.07.2022
Від початку року українські спортсмени здобули 1,2 тис. медалей - Гутцайт

Від початку року українські спортсмени здобули 1,2 тис. медалей - Гутцайт

15:15 11.07.2022
Проти Росії та Білорусі впроваджено вже 134 спортивні санкції - Гутцайт

Проти Росії та Білорусі впроваджено вже 134 спортивні санкції - Гутцайт

12:44 05.07.2022
Із початку року українські спортсмени здобули майже 1 тис. медалей - Гутцайт

Із початку року українські спортсмени здобули майже 1 тис. медалей - Гутцайт

15:45 03.07.2022
Проведення змагань в Україні проходитиме за погодженням Мінспорту, федерацій та місцевих військових адміністрацій - Гутцайт

Проведення змагань в Україні проходитиме за погодженням Мінспорту, федерацій та місцевих військових адміністрацій - Гутцайт

13:25 28.06.2022
Російські війська зруйнували та пошкодили 100 об'єктів спортивної інфраструктури на $130-140 млн - Гутцайт

Російські війська зруйнували та пошкодили 100 об'єктів спортивної інфраструктури на $130-140 млн - Гутцайт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

Зірки світового тенісу зібрали понад $1 млн на благодійну допомогу для України

Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

ОСТАННЄ

Дарійо Срна звернувся до боснійців із проханням не допустити футбольного матчу з РФ

УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

Гол Мбаппе "Ювентусу" визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів

Кличко передав боксерські рукавиці з автографом, які розіграють серед учасників збору на бандерпечі

На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

Щорічний одеський сквош-турнір Zenit Open пройде з 27 по 28 серпня у Києві

БФ "Майбутнє – дітям" та Посольство України в Греції влаштували дітям-спортсменам з постраждалих регіонів святкування Дня Незалежності України

Зірки світового тенісу зібрали понад $1 млн на благодійну допомогу для України

Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА