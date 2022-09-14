Україна закликає держави-члени Ради Європи продовжити підтримку національної антидопінгової програми, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Мінспорту спільно з НАДЦ забезпечують безперебійний розвиток національних антидопінгових структур та впровадження відповідного законодавства, незважаючи на складні умови роботи під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Також Мінспорту висловлює подяку антидопінговим організаціям 19 країн за проведене безкоштовне тестування на допінг українських спортсменів, які тренуються та беруть участь у змаганнях за межами України та звертається за підтримкою до національних делегацій із надання допомоги у продовженні таких тестувань українських спортсменів.