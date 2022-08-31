Спорт

11:24 31.08.2022

На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

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На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

27-28 серпня на кортах столичного фітнес-центру "SPORT LIFE" відбувся благодійний сквош-турнір "Zenit Ukraine Open 2022". У змаганнях взяли участь гравці з Румунії, США, Молдови, Литви, а також спортсмени з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси.
Серед учасників було розіграно нагороди у 5 категоріях. Призерами змагань стали:
Категорія Леді:
1. Ганна Тарасова;
2. Аліна Ніздракова;
3. Оксана Герасименко.
Категорія M3
1. Араїк Саркісян;
2. Степан Кобзєв;
3. Олександр Степанюк.
Категорія M2:
1. Марія Ловко;
2. Юлія Сікаленко;
3. Дмитро Токар.
Категорія M1:
1. Олексій Олексієнко;
2. Євген Попко;
3. Микита Петров.
Категорія PRO Men:
1. Руслан Сорочинський;
2. Денис Подвірний;
3. Микита Панов.
Цього року турнір проходив у Києві з міркувань безпеки, тоді як традиційним місцем змагань довгі роки була Одеса. За словами організаторів турніру Дмитра Щербакова та Максима Уракіна, повернення Zenit Open на чорноморське узбережжя планується вже наступного року.
"Останні 10 років турнір проводився в Одесі, і ми знаємо його під назвою Zenit Black Sea Open. Зараз через війну ми змушені були змінити традиції та перенести місце проведення до Києва. При цьому наступного року плануємо обов'язково повернутися на одеські корти", - наголосив Щербаков.
Виконавчий директор "Всеукраїнської Асоціації Сквош Гравців" Олексій Усенко заявив, що асоціація сприятиме організації та проведенню турнірів на регулярній основі.
"Проведення таких змагань підвищує майстерність наших гравців та нашу згуртованість, це важливо не лише для підтримки українського спорту, а й країни загалом", - наголосив Усенко.
За словами організаторів, гроші, зібрані на турнірі, будуть спрямовані на благодійність та допомогу Україні.
"Zenit Open" – найвідоміший та найбільший міжнародний турнір зі сквошу за всю історію незалежної України. Про масштаб чемпіонату свідчить як кількість країн та учасників, так і велика кількість організацій, залучених до підготовки та проведення змагань.
Головний фітнес-партнер заходу – національна мережа фітнес клубів №1 "SPORT LIFE";
Головний організатор турніру – "Всеукраїнська Асоціація Сквош Гравців";
Головний інформаційний партнер турніру – інформагентство "Інтерфакс Україна";
Офіційними спонсорами виступили компанія "MAXEVENTS" та аналітичний центр "Клуб експертів";
Партнер - Громадське Об'єднання "УКРСАДВІНПРОМ";
Призи та подарунки від провідних компаній Tecnifibre та Reima;
Офіційна вода турніру – "КРАЙНА";
Офіційне пиво турніру від TERMOPUB;
Чайний Партнер – At Market;
Офіційний готель турніру – "FAVOR";
Партнер вечірки ресторан – "OZERO".

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