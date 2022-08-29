Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи.

"Для нас дуже важливо відновлювати рухову активність і масовий спорт. Через війну тисячі людей стали переселенцями, вони повинні мати можливість продовжувати заняття спортом. Діти-переселенці можуть приходити до дитячо-юнацьких спортивних шкіл і займатися спортом безкоштовно", – цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

Він також закликав усіх українців повертатися до регулярних занять спортом.