Спорт

15:22 29.08.2022

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

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Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи.

"Для нас дуже важливо відновлювати рухову активність і масовий спорт. Через війну тисячі людей стали переселенцями, вони повинні мати можливість продовжувати заняття спортом. Діти-переселенці можуть приходити до дитячо-юнацьких спортивних шкіл і займатися спортом безкоштовно", – цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

Він також закликав усіх українців повертатися до регулярних занять спортом.

Теги: #діти #переселенці #мінспорту

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